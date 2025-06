Depois de percorrerem as principais ruas de Votuporanga, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) seguiu para a rodovia Euclides da Cunha

publicado em 12/06/2025

A princípio, o manifesto está concentrado fora da pista, mas há ameaças de interdição total das duas faixas de rolamento (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de percorrerem as principais ruas de Votuporanga, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) seguiu para a rodovia Euclides da Cunha (SP-320) onde, acompanhados por um forte esquema policial, se mobilizaram às margens da via, nas proximidades do Posto Trevão. A princípio, o manifesto está concentrado fora da pista, mas há ameaças de interdição total das duas faixas de rolamento.A possibilidade de interdição foi confirmada, inclusive, pela coordenadora do movimento, Alessandra Moreno, em entrevista à Rádio Cidade FM.“Cogitamos sim [fechar a rodovia]. Se as autoridades não tomarem providências o próximo passo vai ser esse, mas com uma mobilização maior com companheiros e companheiras de todo o estado de São Paulo”, afirmou.