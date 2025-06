A Santa Casa de Votuporanga realizou na quinta-feira, a primeira captação múltipla de órgãos deste ano, que possibilitará salvar até cinco vidas

publicado em 13/06/2025

Família de uma mulher com morte cerebral doou rins, fígado e córneas, podendo salvar cinco pessoas que aguardam transplante (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga realizou na quinta-feira (12), a primeira captação múltipla de órgãos deste ano, que possibilitará salvar até cinco vidas. O processo foi conduzido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, em colaboração com a Organização de Procura de Órgãos de Rio Preto.

Na ocasião, foi realizada a captação de córneas, rins e fígado de uma doadora. O processo de doação foi conduzido com extrema sensibilidade e respeito. Desde a confirmação da morte encefálica, a equipe médica iniciou um diálogo cuidadoso com os familiares, respeitando o momento de dor pela perda do ente querido.

Com a autorização da família, a Central de Transplantes foi notificada, e o procedimento articulado com a colaboração das equipes de Emergência, UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Centro Cirúrgico e administração do Hospital.

A enfermeira Fernanda Medeiros enfatizou a importância da autorização familiar, destacando que "no Brasil, a doação de órgãos só é realizada mediante autorização familiar, de acordo com a legislação, sendo essa a única maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada".

Ela ressaltou ainda a necessidade de conscientização sobre a doação de órgãos. "Cada ato de generosidade é um fio de esperança para quem aguarda por um transplante. Estamos aqui para apoiar as famílias e garantir que a solidariedade seja transformada em vida", afirmou.

A escolha de quem recebe o órgão é determinada pela Central de Transplantes do Ministério da Saúde, que cruza as informações do doador com as de quem está na lista, avaliando, por exemplo, tempo de espera, idade e padrão de compatibilidade sanguínea e imunológica. O processo é sigiloso e não há contato entre doador e receptor.

Doação de Órgãos

A doação de órgãos é um ato de extrema generosidade que pode salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam doenças graves. No Brasil, milhares de pessoas aguardam por um transplante, e cada doação representa uma oportunidade de recomeço para essas pessoas. É fundamental que a população esteja consciente da importância da doação e que converse sobre o tema com seus familiares, pois a autorização familiar é essencial para que a doação aconteça.