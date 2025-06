O homem, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto; a prisão ocorreu na vicinal Ângelo Commar, que liga o município a Parisi.

publicado em 13/06/2025

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi imediatamente conduzido à Central de Polícia Civil (Foto: A Cidade)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga, prendeu um homem de 20 anos que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa. A prisão ocorreu na vicinal Ângelo Commar, que liga o município a Parisi.

A abordagem foi realizada por equipes que atuavam na Atividade Delegada, com o apoio de outra viatura. Durante a identificação do suspeito, uma consulta aos sistemas de segurança confirmou o mandado de prisão, com base nos artigos 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 333 (corrupção ativa).

Não foi detalhado, porém, como se deram as práticas dos crimes. Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi imediatamente conduzido à Central de Polícia Civil.