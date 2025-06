O idoso identificado como Valdir Antônio da Silva de 65 anos foi atropelado pelo próprio veículo em uma estrada rural, em Rio Preto

publicado em 12/06/2025

O caso foi registrado na Central de Polícia Civil como morte acidental, e será investigado para esclarecer todos os detalhes (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Da redação

Um comerciante de 65 anos, identificado como Valdir Antônio da Silva, foi encontrado morto na manhã de terça-feira (10) após ser atropelado pelo próprio veículo em uma estrada rural, na região do bairro São Miguel Arcanjo I, em São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um dos netos da vítima, caído sob o carro, dentro de uma propriedade rural da família. As primeiras informações apontam que Valdir teria descido do veículo para fechar uma porteira, mas não teria acionado o freio de mão. Com o carro desengrenado, o automóvel teria voltado de ré e o atingido fatalmente.

A perícia técnica foi acionada para o local, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde foram realizados os exames necroscópicos de praxe.