Um jovem de 18 anos foi preso na cidade de Palmeira d’Oeste, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo

publicado em 02/05/2025

: Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram drogas, além de um revólver calibre 32 (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jales, prendeu em flagrante um jovem de 18 anos na cidade de Palmeira d’Oeste, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Após o recebimento de denúncias anônimas indicando que o rapaz estaria comercializando entorpecentes, os investigadores localizaram sua residência e realizaram diligências no local. Em momento oportuno, os policiais abordaram o suspeito, que, durante a entrevista, confessou manter uma arma de fogo e drogas em sua casa.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com quatro munições intactas e um cartucho deflagrado. Além da arma, foram apreendidos parte de um tijolo de maconha, 10 porções da mesma substância embaladas para a venda, 37 porções de cocaína, 22 porções de crack, além de outras duas porções de cocaína ainda não fracionadas, uma balança de precisão e R$ 550,00 em espécie.