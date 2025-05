A prisão do suspeito aconteceu no bairro Pró-Povo, em Votuporanga

publicado em 02/05/2025

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça (Foto: Ilustrativa)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga durante o patrulhamento de rotina pelo bairro Pró-Povo, flagrou um homem em atitude suspeita, que ao avistar a presença dois policias se agachou ao lado de um veículo Ford Versailles, para tentar se esconder da vista dos policiais.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou se afastar rapidamente do local, mas foi abordado pelos policiais. Inicialmente, ele alegou que o carro era de sua propriedade e que estava apenas de passagem pela cidade, vindo de Fernandópolis com destino a Franca. No entanto, diante de novas perguntas, acabou confessando que estava no bairro para comprar drogas.

Durante a conversa, o homem ainda revelou que havia vendido um telefone celular e a bateria do carro, e que pretendia se desfazer também do veículo. A equipe da PM descobriu, então, que o suspeito havia fugido recentemente de uma clínica de reabilitação.

Ao entrarem em contato com o verdadeiro proprietário do automóvel, os policiais foram informados de que o veículo havia sido furtado naquele mesmo dia da clínica onde o homem estava internado. O dono, inclusive, se preparava para registrar a ocorrência quando foi surpreendido pela ligação da polícia.