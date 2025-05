Garoto, apenas 17 anos, confessou o assassinato a PM e contou detalhes do crime bárbaro que cometeu na cidade de Penalva – MA

publicado em 02/05/2025

A confissão foi formalizada na Central de Polícia Civil de Votuporanga e o adolescente aguardará o desenrolar do processo em liberdade (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga capturou, durante o feriado do Dia do Trabalho, um adolescente foragido da Justiça acusado de sequestrar, torturar e matar o membro de uma facção criminosa rival na cidade de Penalva-MA. O garoto, de apenas 17 anos, confessou o assassinato bárbaro e o envolvimento com o crime organizado.

Conforme a ocorrência, o jovem chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo ao avistar a viatura, tentando esconder o rosto e se afastar rapidamente da área. Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram a abordagem.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, o adolescente acabou confessando, de forma espontânea, que era foragido por participação em um assassinato ocorrido em novembro de 2024, na cidade de Penalva-MA. Segundo o relato do menor, o crime estaria relacionado a disputas internas pelo controle do tráfico de drogas dentro de uma facção criminosa.

Ele revelou ter participado, junto de outros dois comparsas que já estão presos por outros homicídios, do sequestro de uma vítima no povoado de Piçarra. O trio teria sequestrado e levado o homem até uma área de mata, onde o executaram com extrema brutalidade. A vítima foi torturada antes de ser morta, em um episódio descrito pelas autoridades como um homicídio bárbaro.

A confissão foi formalizada na Central de Polícia Civil de Votuporanga, e a Polícia Civil do Maranhão confirmou que o caso ainda não havia sido totalmente esclarecido até então. Após os trâmites legais, o adolescente aguardará o desenrolar do processo em liberdade, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.