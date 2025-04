As chamas consumiram móveis e eletrodomésticos da residência, além de dois veículos que estavam na garagem, mas moradores não se feriam

04/04/2025

O fogo teve início por volta das 3h15 e rapidamente consumiu toda a estrutura da residência, além de dois veículos (Foto: Divulgação)

Da redação

Na madrugada de ontem um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um sobrado na avenida dos Bancários, em Votuporanga. O fogo teve inicio por volta das 3h15 e rapidamente consumiu toda a estrutura da residência, o que só não provocou um desfecho ainda mais trágico graças a ação de vizinhos e de vigilantes que passavam pelo local no momento.

Conforme o relato de testemunhas, as chamas só foram percebidas quando o fogo já tomava conta de todo o imóvel e o Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado. Antes da chegada dos bombeiros, no entanto, vizinhos e uma equipe de escolta armada que faz segurança na linha do trem prestaram um ato heroico ao salvar uma família que estava dentro da casa em chamas.

Os vigilantes Anderson Martins e Devanir dos Santos passavam pelo local quando ouviram pedidos de socorro. Sem hesitar, eles entraram na residência e conseguiram resgatar três adultos e uma criança.

“Ainda bem que estávamos indo abastecer a viatura naquele momento. Se tivéssemos passado ali alguns minutos depois, talvez o desfecho fosse outro”, comentou um dos agentes.

Assim que chegaram, os bombeiros prestaram socorro às vítimas e iniciaram o combate às chamas, evitando que o incêndio se propagasse para casas vizinhas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.