publicado em 14/04/2025

A moto foi apreendida pela PM e o homem, que possuía antecedentes criminais, encaminhado à Central de Polícia Civil em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redação

Um homem, já velho conhecido dos meios policiais, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração. O caso aconteceu durante o final de semana.

Conforme a ocorrência, durante o patrulhamento preventivo, os policiais militares realizaram a abordagem de um condutor que transitava pela região central de Votuporanga. Ao verificarem a placa da motocicleta, constataram que se tratava de um item meramente decorativo, sem qualquer registro nos sistemas de segurança pública.

Diante dos fatos os policiais por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), utilizaram o número do motor para identificar a procedência do veículo. A consulta revelou que a motocicleta era originária do estado da Bahia e acumulava débitos desde o ano de 2012.

Na sequência da vistoria, os policiais observaram que o número do chassi havia sido suprimido, uma prática que caracteriza a adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante das evidências, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Civil em Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça. Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo possui antecedentes criminais e já cumpriu pena anteriormente pelo crime de homicídio.