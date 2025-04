A Polícia Civil de São José do Rio Preto, prendeu na manhã desta quarta feira, dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas em Tanabi

publicado em 17/04/2025

As drogas e a submetralhadora foram apreendidas pela Polícia Civil de São José do Rio Preto na cidade de Jales (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, prendeu na manhã desta quarta feira (16), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas em Tanabi. Durante a operação, os policiais prenderam uma submetralhadora de origem alemã em posse dos investigados.

De acordo com as autoridades, as investigações tiveram início a partir da suspeita de que um jovem de 23 anos estaria liderando um esquema criminoso voltado à distribuição de entorpecentes e à venda clandestina de armamentos na região. O segundo suspeito, de 21 anos, foi identificado como responsável pelo armazenamento das drogas.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Tanabi. Em um dos locais vistoriados, os policiais localizaram dez tijolos de maconha, dois tijolos de cocaína, diversas porções de drogas já fracionadas para comercialização, comprimidos de ecstasy, além de materiais utilizados para embalar e pesar os entorpecentes.