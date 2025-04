A Polícia Civil de Tanabi, instaurou um inquérito para investigar a agressão sofrida pela mãe de uma criança de três anos, encontrada com hematomas pelo corpo

publicado em 29/04/2025

A mulher foi atacada por vizinhas após ela e o companheiro, que é padrasto da menina, serem liberados na audiência de custódia (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Civil de Tanabi instaurou um inquérito para investigar a agressão sofrida pela mãe de uma criança de três anos, encontrada com hematomas pelo corpo. A mulher foi atacada por vizinhas após ela e o companheiro, que é padrasto da menina, serem liberados de uma audiência de custódia.



O casal havia sido preso, após a Polícia Militar constatar indícios de agressões contra a criança durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. Segundo relatos de vizinhos, a menina apresentava diversas lesões visíveis pelo corpo.



Na manhã seguinte, ambos foram liberados pela Justiça e retornaram à residência, onde permaneceram trancados. A notícia da soltura gerou revolta entre os moradores da vizinhança, que invadiram o imóvel.



Durante a fuga, a mãe da criança foi brutalmente agredida com socos, tapas, pedaços de madeira e tijolos.

A criança foi socorrida e transferida para o HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto, onde permanece internada. A mãe, também ferida na ação dos vizinhos, foi levada ao Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde de ambas não foi divulgado até o momento.



A Polícia Civil segue investigando tanto as agressões contra a criança quanto o linchamento da mulher, e novos desdobramentos devem ocorrer nos próximos dias.