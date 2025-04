Uma operação conjunta da Polícia resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas

publicado em 10/04/2025

Os policiais localizaram porções de drogas prontas para comercialização, além de materiais utilizados no embalo e na distribuição (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação conjunta realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Polícia Civil e pela Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi desenvolvida na tarde desta quarta-feira (9), em Fernandópolis.

A operação foi desencadeada no bairro Ipanema, com base em um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Fernandópolis. No local, dois homens e duas mulheres foram detidos e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de entorpecentes prontas para comercialização, além de materiais utilizados no embalo e na distribuição das drogas, como balanças de precisão, embalagens plásticas e anotações com a movimentação financeira do tráfico.