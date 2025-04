Um professor de dança de 45 anos foi preso nesta segunda-feira, em Andradina, após a suspeita de abusar de dois ex-alunos, ambos com apenas 13 anos

publicado em 29/04/2025

Durante a operação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado (Foto: Reprodução-TVTEM)

Da redação

Um professor de dança de 45 anos foi preso nesta segunda-feira (28), em Andradina, após a suspeita de abusar de dois ex-alunos, ambos com apenas 13 anos. A prisão temporária foi efetuada pela DDM (Delegacia da Defesa da Mulher).

De acordo com as informações da Polícia Civil, um dos adolescentes possui Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os abusos teriam ocorrido no final de março, dentro da residência do professor.

As vítimas após sofrerem abusos do professor, relataram o caso aos pais, que imediatamente registraram o boletim de ocorrência.