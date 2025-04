Um homem procurado pela Justiça foi capturado durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar na zona Sul de Votuporanga

publicado em 08/04/2025

Em patrulhamento preventivo policiais militares realizaram a prisão de um foragido da justiça (Foto: Divulgação)

Da redação

Um homem procurado pela Justiça foi capturado durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar na zona Sul de Votuporanga. A prisão aconteceu na rua Dr. Joaquim Franco Garcia, no bairro Estação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas com foco na prevenção de furtos, roubos e tráfico de drogas, quando avistou um indivíduo caminhando pela via. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e tentou esconder o rosto, o que despertou a atenção dos policiais.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram abordá-lo. Durante a verificação dos dados pessoais no sistema, foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele. A natureza das ordens judiciais não foi detalhada, mas ambas estavam em vigor e devidamente registradas no banco de dados criminal.