publicado em 14/04/2025

A ação foi conduzida pela equipe do Policiamento Rodoviário do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação integrada resultou na apreensão de 402,5 quilos de maconha e na prisão de um traficante na manhã desta segunda-feira (14), na Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga. A ação foi conduzida pela equipe do Policiamento Rodoviário do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Durante a fiscalização, os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete GM/S10. No entanto, o condutor desobedeceu à sinalização e tentou fugir, iniciando uma perseguição. Após cerca de dois quilômetros de acompanhamento e com o apoio de outras viaturas, o veículo foi interceptado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 16 fardos de maconha escondidos na caçamba da caminhonete. A droga totalizou 402,5 kg, segundo pesagem oficial. O motorista, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, foi preso em flagrante.