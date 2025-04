A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, a Operação Azrael, voltada ao combate de crimes eleitorais cometidos por meio de um perfil anônimo em rede social durante as eleições de 2024

O material apreendido será encaminhado ao setor técnico-científico da Polícia Federal para análise e perícia (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (16), a Operação Azrael, voltada ao combate de crimes eleitorais cometidos por meio de um perfil anônimo em rede social durante as eleições de 2024, na região. Mandados de busca foram cumpridos no município de Macedônia, região de Fernandópolis.

A investigação apura a divulgação de informações falsas, calúnias e difamações contra candidatos durante o período de campanha eleitoral, além de possíveis crimes de falsidade ideológica e contratação de terceiros para realizar propaganda ofensiva com o objetivo de denegrir a imagem de adversários políticos.

Durante a ação, os agentes federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral. Um dos alvos foi uma das secretarias da Prefeitura de Macedônia. O objetivo foi recolher documentos, celulares, mídias e demais elementos que possam comprovar a prática dos crimes investigados.

Segundo a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder por diversos crimes previstos no Código Eleitoral e na Lei das Eleições. Entre eles estão: divulgação de fatos inverídicos, calúnia, difamação, desobediência eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e ainda contratação de pessoas para propaganda ofensiva, com pena de detenção de até 4 anos e multa que pode chegar a R$ 50 mil.

O material apreendido será encaminhado ao setor técnico-científico da Polícia Federal para análise e perícia. As investigações continuam, com o objetivo de identificar todos os envolvidos na criação e manutenção do perfil anônimo, bem como os responsáveis pelas ações criminosas associadas a ele.