publicado em 29/04/2025

O condenado foi transferido para o Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de prendeu anteontem um homem considerado perigoso, condenado por roubo e foragido da Justiça há mais de um ano. A ação fez parte da “Operação Rastreamento”, deflagrada em todo o Estado de São Paulo.

O indivíduo, identificado como D.H.R.S., de 23 anos, foi localizado e detido no bairro Bela Vista, em Votuporanga. Ele foi condenado a uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, por participação em um roubo à mão armada cometido em novembro de 2021 contra uma empresa de venda de veículos situada na Avenida Prestes Maia.

Na ocasião do crime, D.H.R.S. e outros comparsas de uma quadrilha de assaltantes renderam funcionários da loja, trancando as vítimas no escritório e subtraindo dinheiro, pertences pessoais e uma motocicleta BMW de 650 cilindradas. No mesmo dia, a Polícia Militar prendeu em flagrante cinco suspeitos diretamente envolvidos no assalto.

Apesar de ter respondido ao processo em liberdade, após a expedição do mandado de prisão condenatória, D.H.R.S., fugiu de sua residência e passou a ser considerado foragido desde abril de 2024.

Através de diligências e investigação minuciosa realizadas no âmbito da “Operação Rastreamento”, os policiais civis conseguiram localizar o esconderijo do foragido. Ele foi abordado e preso sem resistência.

Após a captura, o condenado foi encaminhado à sede da DIG para o cumprimento do mandado e demais formalidades legais. Em seguida, foi transferido para o Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.