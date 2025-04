O homem passou a enviar mensagens insistentes e de conteúdo sexual à vítima, utilizando redes sociais e o aplicativo WhatsApp

publicado em 30/04/2025

As investigações foram conduzidas pela DIG, que conseguiu reunir provas suficientes para comprovar a autoria dos atos (Foto: Reprodução)

Da redação

A Justiça de Votuporanga condenou um homem a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de perseguição e importunação sexual praticados contra sua ex-namorada. Segundo consta nos autos, após o término do relacionamento, o réu passou a enviar mensagens insistentes e de conteúdo sexual à vítima, utilizando redes sociais e o aplicativo WhatsApp.

Mesmo após a mulher ter se casado novamente, o assédio persistiu. O acusado criou diferentes perfis e utilizou diversos números de telefone para tentar dificultar sua identificação e burlar bloqueios, numa conduta reiterada de perseguição.

As investigações foram conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que conseguiu reunir provas suficientes para comprovar a autoria dos atos. Durante o processo, o homem alegou que as mensagens tinham o consentimento da vítima.

No entanto, essa versão foi desmentida por provas documentais, depoimentos e pelo próprio comportamento do réu. Um dos episódios mais marcantes ocorreu durante uma audiência no fórum: ele voltou a enviar mensagens à vítima mesmo naquele momento, o que foi destacado pelo juiz como prova da insistência e da gravidade de sua conduta.

Além da pena de reclusão, o réu foi condenado ao pagamento de R$ 50 mil em indenização por danos morais. A sentença também impôs uma medida protetiva, proibindo qualquer forma de contato com a vítima, seja presencial, telefônico ou virtual.

A decisão cabe recurso por parte dos advogados do réu.