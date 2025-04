Um motociclista, de aproximadamente 33 anos, após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira

publicado em 09/04/2025

O acidente envolveu um carro e uma motocicleta e aconteceu no cruzamento da rua Antônio Frederico com a Avenida Nasser Marão (Foto: Divulgação)

Da redação

Um motociclista, de aproximadamente 33 anos, após um acidente de trânsito registrado na tarde terça-feira (8). O acidente envolveu um carro e uma motocicleta e aconteceu no cruzamento da rua Antônio Frederico com a Avenida Nasser Marão, no bairro Jardim Universitário, em Votuporanga.

Conforme apurado, o homem pilotava uma Honda/Biz pela Avenida Francisco Vilar Horta, no sentido centro/bairro, quando foi surpreendido por um veículo VW/Gol, conduzido por um motorista de cerca de 67 anos. Conforme relatos, o condutor do carro teria desrespeitado a sinalização de “pare”, avançando o cruzamento e colidindo com a motocicleta.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações no braço e na perna direita. Ele foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves e permanece sob observação médica.