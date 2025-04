Dois adolescentes, um de 17 e outro 14 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar de Votuporanga com drogas na zona Sul

publicado em 16/04/2025

Os adolescentes foram conduzidos à Central de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante o patrulhamento de rotina no combate ao tráfico de drogas em Votuporanga, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes na rua Amélio João Gossn, no bairro Matarazzo. Com os menores do tráfico foi apreendida uma grande quantidade de maconha.

A abordagem ocorreu em frente a uma residência, já conhecida pelas autoridades policiais por ser ponto frequente de comercialização de drogas. Na ocasião, os policiais avistaram o adolescente identificado pelas siglas J.A., de 17 anos, em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com ele duas porções grandes de cocaína, totalizando 24 gramas, quantidade suficiente para o preparo de aproximadamente 80 porções para venda. Enquanto os policiais ainda estavam no local, outro adolescente, identificado pelas siglas G.F., de 14 anos, saiu da residência.

O garoto também foi abordado e, com ele, foi localizada uma porção de maconha. Durante o interrogatório preliminar, ambos apresentaram versões contraditórias sobre os fatos. Posteriormente, G.F. indicou que havia mais drogas escondidas no interior da residência.

Os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram, sob um colchão, um tijolo de maconha prensada. A droga, se fracionada, poderia render cerca de 168 porções destinadas ao consumo final.