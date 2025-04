Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga

publicado em 22/04/2025

O irmão chegou à residência em atitude extremamente agressiva e, durante um surto de violência, atacou a irmã com uma faca (Foto: Agência Brasil)

Da redação

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após acionamento via 190.

De acordo com a PM, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima com um ferimento na mão. Ela relatou que seu irmão chegou à residência em atitude extremamente agressiva e, durante um surto de violência, a atacou com uma faca, desferindo um golpe que a atingiu.

A equipe policial conseguiu conter o agressor ainda no local. Diante da gravidade da situação e visando à proteção da vítima, os policiais deram voz de prisão ao acusado que foi algemado e conduzido à Central de Polícia Civil.

Na delegacia, o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça, devendo responder por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.