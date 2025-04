Um idoso de 75 anos, sofreu fraturas pelo corpo após ser atropelado na noite desta quinta-feira (3), em Votuporanga

publicado em 04/04/2025

O atropelamento aconteceu nas proximidades do cruzamento com a Avenida José Marão Filho (Foto: Reprodução)

Um idoso de 75 anos, sofreu fraturas pelo corpo após ser atropelado na noite desta quinta-feira (3), em Votuporanga. O acidente ocorreu na Avenida Wilson de Souza Foz, nas proximidades do cruzamento com a Avenida José Marão Filho.

Conforme apurado, a vítima atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingido por um veículo Fiat/Uno. A motorista do automóvel que atropelou o idoso alegou que não avistou o pedestre a tempo de evitar a colisão.

Com o impacto, o idoso foi arremessado a aproximadamente oito metros de distância, sofrendo uma queda violenta no asfalto. Ele apresentava múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura na pelve, um corte profundo na cabeça e sangramento significativo. Além disso, havia suspeita de traumatismo craniano, agravada pelo sangramento detectado em um dos ouvidos, um possível indicativo de lesão neurológica grave.

A equipe do Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência), foi rapidamente acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Após a estabilização inicial, a vítima foi encaminhada em estado crítico para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento emergencial.