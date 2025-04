A mulher, de 67 anos de idade, possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro, onde o mesmo teria descumprido

publicado em 10/04/2025

Após o incidente, a idosa dirigiu-se até a Santa Casa de Cardoso e acionou o Samu para prestar socorro à vítima (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Da redação

Na tarde desta

, uma idosa de 67 anos lançou soda cáustica no ex-companheiro, um homem de 53 anos, após ser ameaçada por ele com uma faca, no município de Cardoso. O caso ocorreu na Avenida Marinheiro, nas proximidades da conhecida Casa do Salgado.

De acordo com as informações da polícia, a idosa possui uma medida protetiva em vigor contra o homem, que teria desrespeitado a ordem judicial ao se aproximar dela de maneira intimidatória. Sentindo-se ameaçada, ela reagiu utilizando a substância química, o que provocou ferimentos graves no agressor.

Após o incidente, a idosa dirigiu-se até a Santa Casa de Cardoso e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para prestar socorro à vítima. O homem foi atendido no local e, devido à gravidade das lesões, foi encaminhado à própria Santa Casa local, com previsão de transferência para um hospital de queimados em Catanduva.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso levanta novamente o debate sobre a eficácia das medidas protetivas e a escalada da violência doméstica, mesmo diante de ordens judiciais.

quarta-feira (9)