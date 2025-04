Adriel Luiz de Jesus, de 43 anos, vítima de um acidente ocorrido na madrugada do último dia 8 de abril, em Cardoso, não resistiu aos ferimentos

publicado em 17/04/2025

Faleceu na tarde desta quarta-feira (16), Adriel Luiz de Jesus, de 43 anos, vítima de um grave acidente ocorrido na madrugada do último dia 8 de abril, na cidade de Cardoso. Ele estava internado em estado crítico desde então, após sofrer um traumatismo craniano ao cair com uma bicicleta elétrica.

O acidente aconteceu na avenida José Domingues do Amaral, em frente à mercearia do Tio Luiz, no bairro Cohab. Conforme apurado, Adriel conduzia uma bicicleta elétrica quando atropelou um idoso que fazia caminhada pelo local. O pedestre teve apenas ferimentos leves, mas Adriel caiu e bateu a cabeça com força.

Desde o ocorrido, o homem permaneceu internado na Santa Casa de Votuporanga, em coma induzido. Infelizmente, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 15h de anteontem.