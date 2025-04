O caso aconteceu no cruzamento das ruas Conde Francisco Matarazzo e Joaquim Franco Garcia, no bairro Matarazzo, zona Sul de Votuporanga

publicado em 28/04/2025

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pela região, mas até o momento o autor dos disparos não foi localizado (Foto: Reprodução)

Da redação

Na noite de sábado (26), por volta das 22h, um jovem identificado pelas iniciais J.V., foi vítima de uma tentativa de homicídio com arma de fogo. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Conde Francisco Matarazzo e Joaquim Franco Garcia, no bairro Matarazzo, zona Sul de Votuporanga.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estava em uma motocicleta e, armado com um revólver, efetuou seis tiros em direção à vítima. Dois dos disparos acertaram J.V., atingindo-o na nádega e na perna.

Apesar dos ferimentos, o rapaz foi rapidamente socorrido por uma equipe de emergência e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a equipe médica, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de morte.