Dentre os objetos furtados estava uma escada, avaliada em R$ 500, que foi vendida pelo criminoso por apenas R$ 30

publicado em 30/04/2025

A prisão foi realizada por uma equipe da PM durante patrulhamento preventivo na rua Fioravanti Poiani, no bairro Jardim Alvorada (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta terça feira (29), em Votuporanga, após ser identificado como o autor de um furto ocorrido horas antes, durante a madrugada, em uma residência do município. A prisão foi realizada durante patrulhamento preventivo na rua Fioravanti Poiani, no bairro Jardim Alvorada.

Os policiais reconheceram o suspeito com base nas imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa. Ele vestia as mesmas roupas, usava um boné idêntico e carregava a mesma mochila utilizada no momento do furto.

Durante a abordagem, os militares encontraram na mochila do suspeito um refletor de LED, prontamente reconhecido como parte dos itens levados da casa invadida. Ao ser interrogado, o homem não apenas confessou o crime, como também revelou que já havia vendido outros objetos furtados, entre eles uma escada avaliada em aproximadamente R$ 500, que teria sido repassada por apenas R$ 30. Segundo ele, parte do material subtraído, como fiação elétrica, foi entregue a um comparsa, que ainda não foi localizado.

Diante da materialidade do crime e da confissão, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Civil. No local, a prisão em flagrante por furto qualificado foi ratificada pelo delegado de plantão.