publicado em 28/04/2025

A Polícia Militar de Votuporanga, prendeu um homem de 32 anos, na rua Tibagi, na região central do município (Foto: Polícia Militar)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga, prendeu um homem de 32 anos, na rua Tibagi, na região central do município. O criminoso foi flagrado pelos policiais conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração e registro de furto.

Conforme a ocorrência, durante patrulhamento preventivo com foco no combate a furtos, roubos e tráfico de entorpecentes, a equipe policial visualizou o condutor em atitude suspeita, pilotando uma Honda/Titan de cor preta e verde. Ao realizar a checagem do emplacamento, os policiais identificaram divergências entre a placa e o modelo do veículo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao inspecionar a motocicleta de forma mais detalhada, os policiais constataram que a placa era falsificada. Uma consulta ao número do chassi confirmou que a motocicleta era produto de furto, ocorrido na cidade de São José do Rio Preto em 2 de novembro de 2024.