publicado em 24/04/2025

Acidente envolvendo veículo e motocicleta em Fernandópolis deixou um motociclista ferido na manhã de ontem (Foto: Reprodução)

Da redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (24), na rodovia Percy Waldir Semeghini, em Fernandópolis. O fato envolveu um Fiat/Uno e uma motocicleta Honda/CG 150.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

Em seguida, a vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis, onde recebeu atendimento médico. Não há, até o momento, informações oficiais sobre o estado de saúde do paciente.