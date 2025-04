A prisão do suspeito aconteceu na rua dos Eucaliptos no bairro Paineiras, em Votuporanga

publicado em 30/04/2025

Toda droga foi apreendida pela Polícia, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante um patrulhamento motivado por denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na região, a Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no bairro Paineiras, em Votuporanga.

O suspeito foi abordado na rua dos Eucaliptos. Durante revista pessoal, os policiais localizaram um pote plástico contendo 15 pedras de crack, além de R$ 14 em dinheiro, um aparelho celular e um cartão bancário.

Na sequência, a equipe se deslocou até a residência do indivíduo, onde encontrou mais substâncias ilícitas e diversos materiais associados ao tráfico. No imóvel foram apreendidos um pacote com pedras maiores de crack, uma balança de precisão, uma faca com vestígios de maconha, três pedaços de rolo de plástico filme, diversos saquinhos plásticos utilizados para embalo de drogas e a quantia de R$ 910 em espécie.