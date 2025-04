Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar realizada na manhã de sábado (5), resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão e duas mulheres em Pontes Gestal

publicado em 07/04/2025

Drogas apreendidas e duas mulheres foram presas numa operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar em Pontes Gestal (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar realizada na manhã de sábado (5), resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão e duas mulheres em Pontes Gestal. A ação foi desencadeada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na rua Geraldo Soares Faleiros, na região central do município vizinho.

Durante e a abordagem, uma das moradoras da residência tentou se desfazer das drogas, jogando parte dos entorpecentes no vaso sanitário e acionando a descarga. No entanto, a tentativa de ocultação não foi suficiente para enganar os policiais, que intensificou e realizou buscas mais detalhadas.

Durantes as buscas, os policiais localizaram os materiais ilícitos escondidos na caixa de esgoto externa da residência. Ao todo, foram apreendidos 55,81 gramas de crack e 24,25 gramas de cocaína, quantidades compatíveis com o tráfico de drogas. Diante do flagrante, ambas as mulheres receberam voz de prisão, e encaminhadas a Central de Polícia Civil.

Durante a ação, também foi constatada a presença de duas crianças na residência. Por esse motivo, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção dos menores, que foram entregues aos cuidados da avó materna.