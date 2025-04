Um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de ambos os motoristas na tarde desta quinta-feira

publicado em 04/04/2025

Um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de dois motoristas em Pereira Barreto (Foto: Divulgação)

Da redação

Um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de ambos os motoristas na tarde desta quinta-feira (3), na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Pereira Barreto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal ocorreu quando Josimar José Sabino, de 45 anos, que dirigia um caminhão carregado com farelo de soja, e André Henrique Martins dos Santos, de 48 anos, que conduzia um bitrem vazio, trafegavam em sentidos opostos. O impacto foi tão violento que ambos morreram no local.

As vítimas ficaram presas nas ferragens, exigindo um intenso trabalho das equipes de resgate para a remoção dos corpos. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e da Polícia Rodoviária estiveram no local para atender a ocorrência e controlar o trânsito.

Devido ao acidente, uma das pistas permaneceu interditada por várias horas, operando no sistema pare e siga, causando lentidão no trecho entre Pereira Barreto e Ilha Solteira, nas proximidades de uma usina de cana-de-açúcar.