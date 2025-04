Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta sexta-feira, no Supermercado Pessotto Flex, localizado na Avenida dos Arnaldos, em Fernandópolis

publicado em 19/04/2025

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta sexta-feira, no Supermercado Pessotto Flex, em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Da redação

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta sexta-feira (18), no Supermercado Pessotto Flex, localizado na Avenida dos Arnaldos, em Fernandópolis. O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria de Trânsito. O incidente foi provocado por um curto-circuito em uma fiação elétrica de um dos freezers do estabelecimento.

Graças à pronta e eficiente atuação das equipes de emergência, as chamas foram rapidamente controladas, evitando maiores danos à estrutura do supermercado. No momento do ocorrido, o local encontrava-se fechado devido ao feriado, o que impediu a presença de clientes ou funcionários. A ocorrência foi percebida por um munícipe que passava nas proximidades e prontamente acionou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia técnica e investigar com mais precisão as causas do incêndio. Os proprietários da rede Pessotto estiveram no local acompanhando de perto o trabalho das autoridades.