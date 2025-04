Um menino de apenas 3 anos de idade foi encontrado amarrado com um lençol a uma cadeira dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Diego Marion, em Palmares Paulista

publicado em 07/04/2025

O caso aconteceu na Escola Municipal Diego Marion, no Bairro Cohab em Palmares Paulista, região de Catanduva (Foto: Thiago Vasconcelos/TV TEM)

Da redação

Um menino de apenas 3 anos de idade foi encontrado amarrado com um lençol a uma cadeira dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Diego Marion, localizado no bairro Cohab, em Palmares Paulista, na região de Catanduva. O caso aconteceu na última sexta-feira (4), e foi registrado como maus-tratos.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do flagrante, os demais alunos estavam no recreio, enquanto a criança permanecia sozinha na sala, com a porta apenas encostada. A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar, que compareceu imediatamente à escola e encontrou o menino ainda preso à cadeira.

A professora responsável pela turma e a auxiliar foram conduzidas à delegacia, onde negaram ter amarrado a criança intencionalmente. Em depoimento, a professora alegou que o aluno apresenta comportamento hiperativo e agressivo com os colegas e teria se recusado a sair para o intervalo. A auxiliar afirmou que envolveu o menino com o lençol para impedir que ele se ferisse, como uma forma de conter sua agitação.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como maus-tratos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Palmares Paulista informou que as duas funcionárias foram afastadas preventivamente de suas funções e que um processo administrativo foi instaurado para apuração dos fatos, conduzido pelo setor jurídico da prefeitura.