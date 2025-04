Um acidente foi registrado na manhã desta segunfada-feira (14), na rodovia Euclides da Cunha, no trecho que corta o perímetro urbano de Fernandópolis

publicado em 15/04/2025

O veículo atravessou o canteiro central da via, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra o guard rail antes de capotar (Foto: Reprodução)

Da redação

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (14), na rodovia Euclides da Cunha, no trecho que corta o perímetro urbano de Fernandópolis. O condutor de uma picape Fiat/Strada, de 25 anos, ficou ferido após perder o controle da direção enquanto trafegava no sentido Fernandópolis–Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o veículo atravessou o canteiro central da via, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra o guard rail, fazendo com que o veículo viesse a capotar na rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que apresentava ferimentos leves, mas estava consciente e orientado. O motorista foi posteriormente encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Fernandópolis por uma equipe do Samu, como medida de precaução.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, que não descartam a possibilidade de fatores como excesso de velocidade ou condições adversas da pista. A Polícia Rodoviária esteve no local para organizar o tráfego e realizar os procedimentos de praxe.