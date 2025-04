A Polícia Militar de Jales prendeu duas pessoas, durante uma ocorrência registrada no bairro Jardim Bom Jesus

publicado em 23/04/2025

Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Jales. A mulher foi autuada por tentativa de homicídio e o homem por tráfico (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Jales prendeu duas pessoas, durante uma ocorrência registrada no bairro Jardim Bom Jesus. Uma mulher foi detida em flagrante por tentativa de homicídio e um homem por tráfico de drogas.

A ação ocorreu após denúncia via 190 relatando agressões com arma branca contra moradores da região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas vítimas feridas e ouviram de testemunhas que a autora do ataque havia fugido logo após a confusão.

Segundo os relatos, a mulher havia discutido violentamente com seu ex-companheiro, danificado a residência onde moravam e, em seguida, agredido vizinhos com uma faca. As buscas foram iniciadas imediatamente, e a suspeita foi localizada pouco tempo depois no terminal rodoviário de Jales.

Ela ainda portava um canivete no momento da abordagem. Diante das evidências e do relato das vítimas, a acusada recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio.

Durante a continuidade da ocorrência, os policiais se dirigiram até a residência compartilhada pela mulher e seu ex-companheiro. No imóvel, foram encontrados cinco pés de maconha cultivados no quintal e porções da mesma droga prontas para a venda, além de indícios de tráfico, como embalagens e utensílios utilizados para o preparo dos entorpecentes.

O homem, identificado como morador do local, também recebeu voz de prisão. Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Jales. A mulher foi autuada por tentativa de homicídio e o homem por tráfico de drogas.