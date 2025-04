Uma mulher procurada pela Justiça foi presa durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento familiar na rua Tibagi, na região central de Votuporanga

publicado em 23/04/2025

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à Central de Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Da redação

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento familiar na rua Tibagi, na região central de Votuporanga. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via 190, para atender a um caso de desentendimento familiar. Ao chegarem, a equipe fez contato com a solicitante e, durante a verificação dos dados pessoais das partes envolvidas, revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra a mulher, expedido pela Justiça.

Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à Central de Polícia Civil. Na delegacia, o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência por Captura de Procurado e ratificou a prisão.