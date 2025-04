Em Júri popular realizado nesta quinta-feira, Carlos Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, foi condenado a 50 anos de prisão em regime fechado

publicado em 11/04/2025

Em Júri popular realizado em Rio Preto, Carlos foi condenado a 50 anos de prisão em regime fechado (Foto: Eduardo Monteiro/TV Tem)

Da redação

Em Júri popular realizado nesta quinta-feira (10), em Rio Preto, o artesão Carlos Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, foi condenado a 50 anos de prisão em regime fechado, pelo estupro e assassinato de Mikaele dos Santos, de 10 anos. O corpo da criança foi encontrado no dia 13 de setembro de 2023, em uma construção no Bairro Santo Antônio.

A sentença foi proferida ao fim de um júri popular que durou cerca de seis horas, realizado no Fórum de Rio Preto. Carlos Eduardo foi condenado a 30 anos por feminicídio e a 20 anos por estupro de vulnerável, totalizando meio século de reclusão, sem direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor Evandro Ornelas Leal, do Ministério Público, o réu cometeu o homicídio com a intenção de assegurar a impunidade do abuso sexual. As investigações indicaram que, no dia 12 de setembro de 2023, Carlos Eduardo, que era vizinho da vítima, abordou Mikaele enquanto ela voltava da escola, levando-a para um imóvel em construção onde cometeu os crimes.

O laudo necroscópico apontou que a morte da criança foi causada por anemia aguda decorrente de hemorragia traumática, além de confirmar sinais de violência sexual. O corpo da menina foi encontrado na manhã do dia seguinte por um pedreiro que passava pelo local.

Carlos Eduardo foi preso pela Polícia Militar no mesmo dia em que o corpo foi localizado. Em depoimento ao delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, o réu confessou o homicídio, mas negou o estupro. Desde então, ele permanecia detido no Presídio II de Serra Azul-SP, aguardando julgamento.