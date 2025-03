A Polícia Civil de Votuporanga deflagrou ontem pela manhã, mais uma fase da Operação Narke, visando desmantelar pontos de tráfico de drogas em Votuporanga e região

publicado em 27/03/2025

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga deflagrou nesta quinta-feira (27), pela manhã, mais uma fase da Operação Narke, visando desmantelar pontos de tráfico de drogas na cidade e região. A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com o apoio de policiais civis da Delegacia Seccional de Votuporanga.

Na operação, dois homens foram presos em flagrante R.S.Q., de 25 anos. P.M.S.G., de 25 anos. As residências onde eles foram detidos já estavam sendo monitoradas pelas autoridades, que identificaram os locais como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. Com base nas investigações, a polícia solicitou mandados de busca e apreensão, concedido pela 2 ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Com as diligências simultâneas realizadas pela equipe policial, foram apreendidos no local 1,7 kg de maconha, quantidade suficiente para fracionar 592 porções para a venda, 368 gramas de cocaína que poderia render cerca de 1.100 porções no comércio ilícito, cinco gramas de “Dry Ice”, uma versão mais potente da maconha, conhecida como “Maconha Gourmet”, além de dois aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Após o flagrante os suspeitos foram encaminhados à sede da Dise, onde foram autuados pelo delegado Rafael Latorre Costa por infração aos artigos 33 e 35, que tratam de tráfico de drogas e associação ao tráfico.