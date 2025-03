Com os três criminosos, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de droga e uma motocicleta furtada na cidade

publicado em 19/03/2025

Da redaçãoA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu no final da tarde de ontem três pessoas, recuperou uma moto furtada e apreendeu uma grande quantidade de drogas. A ação teve início após uma abordagem na Avenida 9 de Julho e revelou um grande esquema criminoso.Conforme os registros policiais, durante patrulhamento tático os militares visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta na popular Praça do Half, na Avenida 9 de Julho. Os dois estavam fazendo contato com outra pessoa, sendo que o passageiro da motocicleta segurava algo na cintura.Ao notarem a viatura, os dois homens demostraram nervosismo, o que motivou a abordagem. Ao perceberem que seriam abordados, os dois tentaram fugir. O garupa foi abordado no mesmo local, porém o condutor da motocicleta tentou fuga por alguns quarteirões, momento que perdeu o controle da motocicleta e caiu. Após a queda ele levantou e saiu correndo pulando muros e quintais, sendo abordado em um quintal de uma residência.Com o garupa da motocicleta, identificado pelas iniciais R.F.M foi encontrado meio tijolo de maconha, R$ 7 em dinheiro além de um celular. Já com o condutor da motocicleta E.O.N.G, nada de ilícito foi encontrado, porém durante pesquisa ficou constatado que a moto que pilotava havia sido furtada no final de fevereiro desde ano.Ao ser questionado o condutor da motocicleta confessou que havia mais drogas em sua casa e os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram na residência sua esposa G.S.P. Em busca domiciliar, foi encontrado no quarto do casal, em baixo do guarda roupas 17 porções grandes de maconha, mais meio tijolo da mesma droga, além da quantia de R$149. Já na residência do garupa, em seu quarto, foi encontrada uma pedra grande de crack, mais uma porção de cocaína.Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos três indiciados, sendo os mesmos conduzidos até à Central de Polícia Civil junto com as drogas, motocicleta furtada, dinheiro e celular, onde o delegado plantonista tomou ciência dos fatos ratificando a voz de prisão, mantendo os três presos, à disposição da Justiça.