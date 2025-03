Durante fiscalização contra o descarte irregular de lixo, os policiais ambientais prenderam dois traficantes

publicado em 21/03/2025

Durante fiscalização contra o descarte irregular de lixo, os policiais ambientais prenderam dois traficantes (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar Ambiental de Votuporanga prendeu anteontem dois traficantes em flagrante, durante uma ação de fiscalização da Atividade Delegada contra o descarte irregular de lixo em estradas rurais do município. Com os acusados foram encontradas porções de cocaína prontas para venda aos usuários.De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento pela área do 5° Distrito Industrial, em Votuporanga, durante a “Operação Impacto Total pela Reserva Ambiental”, quando detectaram um ato suspeito de descarte irregular de resíduos.No decorrer da operação, os policiais avistaram dois indivíduos em bicicletas, transitando por uma estrada de terra sem iluminação. Ao perceberem a presença da viatura policial, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados pelos policiais, que procederam com a abordagem.Durante a busca pessoal, foi encontrado com os abordados uma quantia em dinheiro e uma sacola branca, contendo dez papelotes de cocaína, que havia sido descartada logo após a aproximação da polícia. Segundo os indivíduos, eles haviam acabado de comercializar os entorpecentes.Com base nas evidências, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos dois suspeitos, que foram conduzidos até a Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde o delegado ratificou a prisão, mantendo os indivíduos à disposição da Justiça.