publicado em 31/03/2025

Um motorista foi preso em flagrante e o armamento apreendido pelos policiais que realizaram a ocorrência (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, no início do final de semana, um motorista em flagrante durante uma abordagem de rotina no bairro Pró-Povo, zona Norte da cidade. O suspeito, que conduzia um veículo Fiat/Argo, foi parado por uma equipe policial e submetido a uma revista veicular.

Durante a inspeção, os agentes localizaram um revólver da marca Rossi, calibre 22, escondido no assoalho do banco do motorista, municiado com seis projéteis intactos. Além da arma, os policiais encontraram outras seis munições armazenadas em um coldre. Questionado sobre a posse do armamento, o condutor alegou que possuía as armas como um “hobby” e as mantinha para sua satisfação pessoal.

Ao ser interrogado sobre a existência de mais armamentos, o homem confessou que guardava em sua residência duas espingardas de pressão calibre 5.5, modificadas para disparar munições calibre 22. Além disso, revelou possuir mais dez munições intactas.

Diante das evidências e da confissão, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Para garantir a segurança da equipe e evitar qualquer tentativa de fuga ou resistência, foi necessário o uso de algemas.