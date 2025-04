Na manhã de domingo (30), um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na Avenida Afonso Cáfaro, em Fernandópoli

publicado em 31/03/2025

Motorista bêbada bateu em um poste e deixou quatro pessoas gravemente feridas na Avenida Afonso Cáfaro, em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Da redação

Na manhã de domingo (30), um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na Avenida Afonso Cáfaro, em Fernandópolis. O veículo em que estavam colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica localizado no canteiro central da via e a motorista foi presa por dirigir embriagada.

O impacto foi tão intenso que o poste ficou seriamente danificado, sustentado apenas pelas ferragens, e precisará ser substituído com urgência por equipes da concessionária Neoenergia.

No automóvel, um Fiat Pálio, havia quatro ocupantes. Três das vítimas sofreram ferimentos graves e foram socorridas por unidades de resgate, sendo encaminhadas ao Pronto-Socorro da Santa Casa. Logo após o atendimento, duas das três vítimas gravemente feridas foram entubadas e transferidas ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A motorista, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu sob escolta policial.