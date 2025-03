Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã de domingo na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Votuporanga

publicado em 24/03/2025

Motociclista foi arremessado ao solo após colidir com a lateral de um caminhão, mas apesar do susto, não corre risco de morte (Foto: Reprodução)

Da redação

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã de domingo na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Votuporanga. A vítima foi socorrida às pressas, mas não corre risco de morte.

De acordo com o apurado, o acidente ocorreu no momento em que o motociclista adentrava à rodovia por meio de uma alça de acesso, no sentido Votuporanga/Cosmorama. Por circunstâncias ainda a serem esclarecidas pela investigação, durante a manobra a vítima acabou colidindo com a lateral do caminhão.

Com a batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversas escoriações pelo corpo. A motocicleta em que ele estava ficou bastante danificada, mas, apesar da gravidade do acidente, o homem não sofreu nenhuma fratura e nem qualquer trauma que pudesse lhe gerar risco de morte.