publicado em 18/03/2025

Os suspeitos foram flagrados dentro de uma agência bancária com diversos cartões bancários de terceiros (Foto: Divulgação)

Da redaçãoDois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Jales na manhã de sábado (15), suspeitos de aplicar o “Golpe do Cartão” em agências bancárias daquela cidade e também em Votuporanga. A prisão foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jales, após monitoramento dos suspeitos.Conforme a polícia, os homens distraíam os clientes, trocavam seus cartões bancários por outros e realizavam transações ilegais. O valor do prejuízo causado pelas fraudes ainda não foi divulgado.Os suspeitos foram flagrados dentro de uma agência bancária. Com eles, foram encontrados diversos cartões bancários de terceiros.Uma das vítimas, que sequer havia percebido a troca do cartão, confirmou a fraude no momento da abordagem policial. Entre os cartões apreendidos, havia um pertencente a uma vítima de Votuporanga.Diante das evidências e do histórico criminal dos suspeitos, a prisão em flagrante foi confirmada. Os dois homens permanecem à disposição da Justiça.