Na noite desta quarta-feira (26), dois assaltantes foram presos em flagrante em uma operação conjunta das equipes da Polícia Militar de Jales

publicado em 27/03/2025

Além de prender os assaltantes, a polícia apreendeu munições, uma bicicleta e uma motocicleta utilizada nos roubos (Foto: Divulgação)

Da redação

Na noite desta quarta-feira (26), dois assaltantes foram presos em flagrante em uma operação conjunta das equipes da Polícia Militar de Jales. Os indivíduos cometeram uma série de roubos na cidade.

A captura ocorreu em uma área de mata próxima à Vila União, onde os criminosos tentam se esconder após mais um assalto, desta vez a um estabelecimento comercial localizado na rua Professor Rubião Meira, no bairro Jardim Paraíso.

A ação foi desencadeada após os policiais tomarem ciência do crime e coletarem informações, além de fazerem a análise das imagens das câmeras de segurança do local, que permitiram identificar os autores. A partir daí os militares iniciaram as buscas pelos suspeitos.

Com base no histórico criminal dos assaltantes e na suspeita dos mesmos estarem escondidos numa área de mata no Bairro Vila União, as viaturas se descolaram para o local montando um cerco estratégico. Após a varredura na área, ambos foram localizados e detidos.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com um deles um total de oito munições de calibre 32, sendo três intactas e cinco deflagradas. Com o outro nada de ilícito foi localizado. No entanto, durante a conversa com os policiais, os suspeitos confessaram a autoria dos roubos e indicaram a localização dos veículos utilizados nos crimes.

A bicicleta usada no assalto daquela noite foi encontrada nas proximidades da abordagem, enquanto a motocicleta utilizada no roubo a um posto de gasolina no dia anterior estava nos fundos da residência do outro suspeito. A equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, onde foi recebida pela mãe do criminoso, que autorizou a entrada dos policiais e acompanhou toda a vistoria.

Na casa, além da motocicleta Honda CG 125 vermelha, constando como veículo destinado a leilão, os policiais localizaram uma caixa de madeira sobre uma cômoda contendo 34 munições: três de calibre 32 intactas, doze estojos deflagrados de calibre 32 e dezenove estojos de calibre 38.

Durante a apresentação da ocorrência de Central de Polícia Judiciária de Jales, a vítima do roubo ao Auto Posto Ipiranga foi informada das prisões e compareceu à delegacia, reconhecendo um dos bandidos como o responsável pelo crime ocorrido durante seu turno de trabalho.