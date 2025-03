A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga

publicado em 27/03/2025

Polícia Militar prendeu o casal em sua residência no bairro Pró-Povo e com eles foram encontradas várias porções de drogas (Foto: Divulgação)

Da redação

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga. A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que os indivíduos identificados como M. e J., estariam comercializando entorpecentes na rua Paulo Moretti, no bairro Pró-Povo, zona Norte da cidade.

Segundo informações da polícia, os criminosos já eram conhecidos no meio policial, principalmente o homem por seu histórico criminal e por ter passagem no sistema prisional. Diante da denúncia, e das características físicas do casal, os policiais se dirigiram ao local indicado.

Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou fugir para o interior da residência, mas foi rapidamente detido. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com ele quatro pedras de crack embaladas e a quantia de R$ 40 em dinheiro. No quintal da residência, a companheira do traficante também foi abordada.

Dando continuidade à vistoria no interior do imóvel, os policiais localizaram 54 pedras de crack embaladas, além de três porções maiores da mesma droga. Também foram apreendidas gilete e uma faca com resquícios de crack, dois celulares, além de R$675 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes.