Homem foi baleado após supostamente agredir o ex-sogro em sua residência, no bairro Jardim Residencial Portal do Sol em Votuporanga

publicado em 31/03/2025

Na manhã de sábado, uma briga de família acabou em um homem baleado em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redação

Na manhã de sábado uma briga de família terminou com um homem baleado em Votuporanga. A vítima, conforme apurado, teria levado um tiro após atacar um policial militar aposentado com uma faca, dentro de um apartamento localizado na Rua Juraides de Paula Viveiros, em Votuporanga.

De acordo com informações da Polícia Militar, o policial aposentado acompanhava sua filha até o imóvel para a retirada de pertences quando o ex-companheiro dela teria iniciado uma discussão. O desentendimento rapidamente escalou para agressões físicas, com o homem desferindo socos contra o idoso. Em seguida, ele se dirigiu até a cozinha, onde pegou uma faca e tentou atingir o peito do policial.

Ainda conforme a ocorrência, diante da ameaça, o militar reagiu e efetuou disparos de arma de fogo contra o agressor. O homem foi atingido no abdômen, na mão direita e no braço.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. Inicialmente, o agressor permaneceu sob escolta policial no hospital, mas, após avaliação da delegada de plantão, decidiu-se pela não prisão em flagrante. Um inquérito foi instaurado para apuração detalhada dos fatos.