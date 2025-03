A Polícia Militar foi chamada e, em minutos, localizou e prendeu um dos criminosos, além de recuperar o dinheiro roubado

publicado em 19/03/2025

Ladrão foi preso em flagrante e com ele apreendido o dinheiro roubado da farmácia com o uso de uma faca (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Atividade Delegada, prendeu na noite de ontem um ladrão envolvido no assalto a uma farmácia na rua Itacolomi, esquina com a Ivaí, de frente à Praça São Bento. Junto de um comparsa, o criminoso invadiu o estabelecimento e, com uma faca, rendeu as vítimas, levando todo dinheiro do caixa.De acordo com a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 21h40. Após o roubo a Polícia Militar foi chamada e em posse das características dos autores e do veículo utilizado para a fuga, iniciou patrulhamento em busca dos ladrões.Durante as diligências, os militares avistaram o veículo utilizado no crime, uma Ford/Escort, na avenida Paschoalino Pedrazoli (atrás do Assary). O carro estava estacionado em frente a uma casa, onde dois indivíduos com as características passadas pelas vítimas estavam, sendo que ao avistar a viatura, um dos indivíduos saiu correndo para dentro da residência, sendo o outro abordado ainda na garagem.O primeiro conseguiu fugir pulando vários muros, mas foi identificado como proprietário do carro, um dos autores do roubo minutos antes. Já o outro, identificado pelas iniciais F.A.C., passou por revista e em sua posse foram localizados R$ 217,00, o dinheiro subtraído do caixa da farmácia.Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao ladrão, que é reincidente em crime de roubo e, inclusive, estava cumprindo medidas restritivas em regime aberto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde a vítima fez o reconhecimento formal do autor do roubo.O Delegado ratificou a prisão, apreendendo o veículo, o dinheiro e recolhendo o preso na carceragem local, permanecendo a disposição da Justiça. A Polícia Civil agora investiga o caso em busca do outro assaltante.