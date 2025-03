Câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado pegou o celular esquecido em uma mesa e fugiu

publicado em 19/03/2025

Homem foi preso após furtar um celular esquecido por uma cliente na mesa da conveniência de um posto de combustíveis da cidade (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUma ação da Polícia Militar de Votuporanga mostrou, mais uma vez, que o velho dito popular de que “achado não é roubado” não é realidade, na prática. Um homem foi preso em flagrante após furtar um celular que havia sido esquecido por uma cliente em um posto de combustíveis da cidade.O fato foi registrado na manhã de anteontem. Conforme os registros policiais, a vítima havia esquecido seu telefone, um Samsung/A15, na mesa da conveniência do estabelecimento e saiu.Logo na sequência, um homem vestindo calça e camisa escuras pegou o celular e fugiu em uma motocicleta. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do posto e posteriormente repassadas à polícia, que iniciou as diligências em busca do suspeito.De posse das imagens com as características do suspeito e de sua moto, o patrulhamento foi direcionado para o município de Valentim Gentil, onde o suspeito foi localizado em uma pensão na Avenida Cavalin. Ele foi abordado e o telefone encontrado em sua posse, não restando alternativa a não ser confessar o crime.O acusado foi preso em flagrante por furto e conduzido à Central de Polícia Civil, onde o delegado responsável estipulou fiança no valor de um salário mínimo. Como o valor não foi pago, o suspeito foi encaminhado à carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça.