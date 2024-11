A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, no feriado de Finados, mais um traficante de drogas

publicado em 05/11/2024

Com o traficante os policiais militares apreenderam 29 porções de crack prontas para venda e mais uma porção de maconha (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, no feriado de Finados, mais um traficante de drogas. O criminoso foi flagrado com porções de crack e maconha na região Sul da cidade, mas precisamente no bairro Matarazzo.

Conforme a ocorrência policial, militares que atuavam na Atividade Delegada faziam patrulhamento quando se depararam com um indivíduo deixando a sua residência que, ao avistar a viatura, mostrou nervosismo e acelerou os passos.

Diante da atitude suspeita, o homem foi abordado e passou por uma busca pessoal. Em sua posse foi localizada uma porção de maconha e um celular. Em diligência até sua residência, foram localizadas mais 29 porções de crack.